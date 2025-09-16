MDB liderlərinin sammitində hərbi əməkdaşlıq, terrorizmə qarşı mübarizə müzakirə olunacaq

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Oktyabrda Düşənbədə keçiriləcək MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasının əsas mövzuları hərbi əməkdaşlıq və enerji təhlükəsizliyi olacaq.

    "Report"un "Belta"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu MDB-nin baş katibinin birinci müavini İqor Petrişenko bildirib.

    "MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının və Dövlət Başçıları Şurasının iclasları oktyabrın 9 və 10-da Düşənbədə (Tacikistan) keçiriləcək", - İ.Petrişenko qeyd edib.

    İclaslar zamanı iştirakçı ölkələr arasında qarşılıqlı fəaliyyətin əsas istiqamətlərinin, o cümlədən hərbi əməkdaşlıq və regional təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi planlaşdırılır. Enerji təhlükəsizliyi, terrorizmə və ekstremizmə qarşı mübarizəyə xüsusi diqqət yetiriləcək.

    Bundan əlavə, sammitdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) MDB-də ona müşahidəçi statusu verilməsi ilə bağlı müraciətinə baxılması planlaşdırılır.

    Лидеры СНГ на саммите в Душанбе обсудят энергобезопасность и военное сотрудничество

