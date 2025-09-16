Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 16:16
    Лидеры СНГ на саммите в Душанбе обсудят энергобезопасность и военное сотрудничество

    Военное сотрудничество и энергетическая безопасность станут основными темами заседания Совета глав СНГ в Душанбе в октябре.

     Как передает Report со ссылкой на Белта, об этом сообщил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.

    "Заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества пройдут 9 и 10 октября в Душанбе (Таджикистан)", - сказал Петришенко.

    В ходе заседаний планируется обсудить ключевые направления взаимодействия стран-участниц, включая вопросы военного сотрудничества, правоохранительной деятельности и региональной безопасности. Особое внимание будет уделено энергетической безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, а также правозащитной тематике.

    Кроме того, на саммите планируется рассмотреть обращение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о предоставлении ей статуса наблюдателя при СНГ.

