Лидеры СНГ на саммите в Душанбе обсудят энергобезопасность и военное сотрудничество

Военное сотрудничество и энергетическая безопасность станут основными темами заседания Совета глав СНГ в Душанбе в октябре.

Как передает Report со ссылкой на Белта, об этом сообщил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.

"Заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества пройдут 9 и 10 октября в Душанбе (Таджикистан)", - сказал Петришенко.

В ходе заседаний планируется обсудить ключевые направления взаимодействия стран-участниц, включая вопросы военного сотрудничества, правоохранительной деятельности и региональной безопасности. Особое внимание будет уделено энергетической безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, а также правозащитной тематике.

Кроме того, на саммите планируется рассмотреть обращение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о предоставлении ей статуса наблюдателя при СНГ.