İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Liviya sahillərində qayıq batıb, 74 nəfərdən yalnız 13-ü sağ qalıb

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 00:33
    Liviya sahillərində qayıq batıb, 74 nəfərdən yalnız 13-ü sağ qalıb

    Liviyanın şərqindəki Tobruk şəhəri sahillərində içərisində 74 nəfərin olduğu qayığın batması nəticəsində yalnız 13 nəfər sağ qalıb.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə barədə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Liviyadakı ofisi məlumat yayıb.

    Açıqlamaya görə, batan qayıqda olan sərnişinlərin əksəriyyəti sudanlı qaçqınlardır.

    Sentyabrın 13-də baş verən faciə nəticəsində onlarla sərnişin hələ də itkin düşüb.

    qayıq Liviya
    Всего 13 человек выжили после крушения лодки с беженцами у берегов Ливии

    Son xəbərlər

    01:22

    UEFA Çempionlar Liqası: Daha 6 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    01:00

    "The Times": Britaniya bu həftəsonu Fələstini dövlət kimi tanıyacaq

    Digər ölkələr
    00:47

    Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan qarşılıqlı müdafiə sazişi imzalayıblar

    Digər ölkələr
    00:33

    Liviya sahillərində qayıq batıb, 74 nəfərdən yalnız 13-ü sağ qalıb

    Digər ölkələr
    00:07

    KİV: Trampın təyyarəsi Nyu-York səmasında az qala sərnişin təyyarəsi ilə toqquşacaqmış

    Digər ölkələr
    23:52

    İsrail Dohada "HƏMAS"ın rəhbərliyinin olduğu binaya 10-dan çox raket atıb

    Digər ölkələr
    23:42

    "Aznur" və "Birbaşa Bakı" komandaları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında heç-heçə ediblər

    Futbol
    23:32

    Qızılın qiyməti rekord səviyyəyə çatıb

    Maliyyə
    23:17

    İsrailli nazir Uitkoff ilə görüşü atəşkəsə nail olmaq üçün son cəhd adlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti