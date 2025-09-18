Liviya sahillərində qayıq batıb, 74 nəfərdən yalnız 13-ü sağ qalıb
- 18 sentyabr, 2025
- 00:33
Liviyanın şərqindəki Tobruk şəhəri sahillərində içərisində 74 nəfərin olduğu qayığın batması nəticəsində yalnız 13 nəfər sağ qalıb.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə barədə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Liviyadakı ofisi məlumat yayıb.
Açıqlamaya görə, batan qayıqda olan sərnişinlərin əksəriyyəti sudanlı qaçqınlardır.
Sentyabrın 13-də baş verən faciə nəticəsində onlarla sərnişin hələ də itkin düşüb.
