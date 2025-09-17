Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Всего 13 человек выжили после крушения лодки с беженцами у берегов Ливии

    • 17 сентября, 2025
    • 23:55
    Всего лишь 13 человек выжило после того как у берегов восточно-ливийского города Тобрук затонуло судно, на борту которого находились 74 человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, о происшествии сообщило отделение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ливии.

    Как следует из заявления, большинство пассажиров перевернувшейся лодки - суданские беженцы.

    Сообщается, что инцидент произошел 13 сентября. Пропавшими без вести считаются десятки пассажиров лодки.

