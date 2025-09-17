Всего 13 человек выжили после крушения лодки с беженцами у берегов Ливии
Другие страны
17 сентября, 2025
23:55
Всего лишь 13 человек выжило после того как у берегов восточно-ливийского города Тобрук затонуло судно, на борту которого находились 74 человека.
Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, о происшествии сообщило отделение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ливии.
Как следует из заявления, большинство пассажиров перевернувшейся лодки - суданские беженцы.
Сообщается, что инцидент произошел 13 сентября. Пропавшими без вести считаются десятки пассажиров лодки.
