Всего 13 человек выжили после крушения лодки с беженцами у берегов Ливии

Всего лишь 13 человек выжило после того как у берегов восточно-ливийского города Тобрук затонуло судно, на борту которого находились 74 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, о происшествии сообщило отделение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ливии.

Как следует из заявления, большинство пассажиров перевернувшейся лодки - суданские беженцы.

Сообщается, что инцидент произошел 13 сентября. Пропавшими без вести считаются десятки пассажиров лодки.