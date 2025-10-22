İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Litvanın müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 18:42
    Litvanın müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Litva Prezidenti Gitanas Nauseda Dovilė Şakalenenin müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında fərman imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Litva Prezidentinin ofisi məlumat yayıb.

    "Müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti olaraq daxili işlər naziri Vladislav Kondratoviç icra edəcək", - mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Fərman 2025-ci il oktyabrın 23-də qüvvəyə minəcək.

    Litva müdafiə naziri Fərman
    Президент Литвы освободил от должности министра обороны

    Son xəbərlər

    19:05

    Mingəçevirdə 39 yaşlı kişi kanalda batıb

    Hadisə
    18:56

    Knesset İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqı ilə bağlı layihəni ilk oxunuşda qəbul edib

    Digər ölkələr
    18:54
    Foto

    Şəkidə UEFA-nın dəstəyi ilə D kateqoriyalı məşqçi kurslarına start verilib

    Futbol
    18:48

    Bakı metrosunda ölüm hadisəsi baş verib

    İnfrastruktur
    18:47

    İrakli Qaribaşvili qanunsuz gəlir əldə etdiyini etiraf edib

    Region
    18:42

    Litvanın müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Digər ölkələr
    18:40

    Zelenski: Ukrayna ən azı 100 "Gripen" təyyarəsi almağa ümid edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:39

    ADY: Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    18:36

    "Uzbekneftegaz" və SOCAR süni intellekt və rəqəmsal sistemlər sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti