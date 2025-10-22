Президент Литвы освободил от должности министра обороны

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об освобождении Довиле Шакалене от должности министра обороны.

Как передает Report, об этом сообщает офис президент Литвы.

"Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, руководствуясь Конституцией и учитывая представление премьер-министра Инги Ругинене, подписал указ об освобождении Довиле Шакалене от должности министра обороны. Временно исполнять обязанности главы Минобороны будет министр внутренних дел Владислав Кондратович", - сообщает пресс-служба.

Указ вступает в силу 23 октября 2025 года.