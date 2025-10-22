Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Президент Литвы освободил от должности министра обороны

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 18:32
    Президент Литвы освободил от должности министра обороны

    Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об освобождении Довиле Шакалене от должности министра обороны.

    Как передает Report, об этом сообщает офис президент Литвы.

    "Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, руководствуясь Конституцией и учитывая представление премьер-министра Инги Ругинене, подписал указ об освобождении Довиле Шакалене от должности министра обороны. Временно исполнять обязанности главы Минобороны будет министр внутренних дел Владислав Кондратович", - сообщает пресс-служба.

    Указ вступает в силу 23 октября 2025 года.

    Литва отставка министр обороны
    Litvanın müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

