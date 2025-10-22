Президент Литвы освободил от должности министра обороны
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 18:32
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об освобождении Довиле Шакалене от должности министра обороны.
Как передает Report, об этом сообщает офис президент Литвы.
"Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, руководствуясь Конституцией и учитывая представление премьер-министра Инги Ругинене, подписал указ об освобождении Довиле Шакалене от должности министра обороны. Временно исполнять обязанности главы Минобороны будет министр внутренних дел Владислав Кондратович", - сообщает пресс-служба.
Указ вступает в силу 23 октября 2025 года.
