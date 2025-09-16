Kolumbiya ABŞ-dən silah alışını dayandırıb
- 16 sentyabr, 2025
- 23:40
Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petro bəyan edib ki, Vaşinqton respublikanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə tərəfdaş statusundan məhrum etdikdən sonra ölkə silahlı qüvvələrinin ABŞ-dən silah alışından asılılığına son qoyur.
"Report"un xəbərinə görə, o, bunu Nazirlər Şurasının iclasında deyib.
"Kolumbiya Ordusunun və Silahlı Qüvvələrinin ABŞ-nin silahlarından asılılığı sona çatır. Artıq paylama və ya hədiyyələr olmayacaq. Biz artıq statusdan məhrum olmuşuq, bu qərar artıq verilib. Kolumbiya Ordusu öz silahlarını alsa və ya öz resurslarımızdan istifadə ilə istehsal etsə, bu, daha yaxşı olar", - Petro deyib.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Vaşinqton indi Boqotaya könüllü koka yarpaqlarının dəyişdirilməsi proqramından məcburi proqrama keçidi tətbiq etməyi dayandıracaq.
"Bu bitdi, daha polis öldürülmür. Bunu necə edəcəyimizi özümüz anlayacağıq", - o əlavə edib.
Petro fikirlərini Kolumbiya polisinin də Amerika tapançalarını almaqdan imtina edəcəyi ilə yekunlaşdırıb.