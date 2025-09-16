Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    • 16 сентября, 2025
    • 22:51
    Колумбия заявила о прекращении закупок оружия у США

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна прекращает зависимость своих вооруженных сил от закупок оружия в США, после того как Вашингтон лишил республику статуса партнера в борьбе с наркотрафиком.

    Как передает Report, об этом он сказал в ходе заседания совета министров, запись которого опубликована в блоге президентской администрации.

    "Заканчивается зависимость армии Колумбии и ее вооруженных сил от вооружения Соединенных Штатов. Больше не будет ни подачек, ни подарков. Уже лишили статуса, уже это решение принято. Армии Колумбии будет лучше, если она будет покупать своё оружие или производить его с использованием наших собственных ресурсов, потому что иначе это не будет армия национального суверенитета", - сказал Петро.

    Глава государства подчеркнул, что Вашингтон теперь перестанет навязывать Боготе переход от добровольной программы замещения листа коки к принудительной.

    "С этим покончено, больше никаких погибших полицейских. Мы сами разберемся, как это делать", - добавил он.

    Петро подытожил, что колумбийская полиция также откажется от закупки американских пистолетов.

