KİV: Tramp Yaxın Şərqə gedəcək və Qəzzada atəşkəs elan edəcək
- 09 oktyabr, 2025
- 16:32
ABŞ Prezidenti Donald Tramp oktyabrın 12-si Yaxın Şərqə gedəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Misir nəşri "Əl-Ərəbi əl-Cədid" məlumat yayıb.
Məlumata görə, Prezident müəllifi olduğu sülh planına uyğun olaraq İsrail və HƏMAS arasında əldə edilmiş razılaşmaların yerinə yetirilməsinə şəxsən nəzarət edəcək.
Trampın konkret hansı ölkəyə gedəcəyi bilinmir. Lakin məlumdur ki, oktyabrın 12-si Tramp razılaşmaların yerinə yetirilməsinə nəzarət edəcək və rəsmi olaraq Qəzzada müharibənin dayandırılmasını elan edəcək.
