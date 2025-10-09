İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    KİV: Tramp Yaxın Şərqə gedəcək və Qəzzada atəşkəs elan edəcək

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:32
    KİV: Tramp Yaxın Şərqə gedəcək və Qəzzada atəşkəs elan edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp oktyabrın 12-si Yaxın Şərqə gedəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Misir nəşri "Əl-Ərəbi əl-Cədid" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Prezident müəllifi olduğu sülh planına uyğun olaraq İsrail və HƏMAS arasında əldə edilmiş razılaşmaların yerinə yetirilməsinə şəxsən nəzarət edəcək.

    Trampın konkret hansı ölkəyə gedəcəyi bilinmir. Lakin məlumdur ki, oktyabrın 12-si Tramp razılaşmaların yerinə yetirilməsinə nəzarət edəcək və rəsmi olaraq Qəzzada müharibənin dayandırılmasını elan edəcək.

    ABŞ Donald Tramp Misir HƏMAS İsrail
    СМИ: Трамп прибудет на Ближний Восток в воскресенье, где объявит о перемирии в Газе
    Media: Trump to arrive in Middle East on Sunday to announce Gaza ceasefire

    Son xəbərlər

    17:32

    Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edib

    Futbol
    17:30

    Azərbaycan banklarının I yarımildə verdiyi "yaşıl kredit"lərin strukturu açıqlanıb

    Maliyyə
    17:25

    Azərbaycan paralimpiyaçısı: "Qazandığım uğurların davamlı olması üçün çalışacağam"

    Fərdi
    17:15

    Türkiyənin 18 kruiz limanı cari dövrdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edib

    Region
    17:15

    Paşinyan Aİ komissarı ilə "Tramp marşrutu"nun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Region
    17:14

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Mpay"ə icrası məcburi göstəriş verib

    Maliyyə
    17:11

    DİN Astarada əməliyyat keçirib, 55 kq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    17:10

    Azərbaycan Küveytin "Alshaya Group" şirkəti ilə rəqəmsal ticarət sahəsində əməkdaşlıq edə bilər

    Biznes
    17:05

    İsrail Qəzzaya zərbə endirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti