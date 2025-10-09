Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    СМИ: Трамп прибудет на Ближний Восток в воскресенье, где объявит о перемирии в Газе

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 15:52
    СМИ: Трамп прибудет на Ближний Восток в воскресенье, где объявит о перемирии в Газе

    Президент США Дональд Трамп прибудет на Ближний Восток в воскресенье, чтобы лично понаблюдать за выполнением договоренностей между Израилем и ХАМАС, достигнутых в соответствии с его мирным планом.

    Как передает Report, об этом пишет египетское издание "Аль-Араби аль-Джадид", которое представило подробный график реализации соглашения по Газе, достигнутого в четверг утром.

    В какую страну именно прибудет Трамп, источники не сообщают. Однако известно, в воскресенье Трамп проконтролирует выполнение договоренностей и официально объявит о прекращении войны в Газе.

    По данным источника издания, во второй половине дня ожидается ратификация документа израильским правительством, после чего будет опубликован список заложников, которые ХАМАС должен освободить, и карта первого этапа вывода израильских войск из Газы.

    Фактический вывод войск из населенных районов начнется уже с вечера четверга и продолжится до субботы включительно.

    В понедельник начнется обмен пленными под наблюдением Египта, Турции, Катара и США. Израиль освободит палестинских заключенных и передаст тела десятков боевиков ХАМАС, среди них члены элитных подразделений.

    Также сообщается, что Израиль в рамках первой фазы освободит более 2000 палестинских заключенных, включая 250 человек, отбывающих пожизненные сроки. В свою очередь, ХАМАС передаст 20 живых израильских заложников одной партией, а последующие этапы обмена будут проводиться параллельно с постепенным выводом войск из сектора.

    Кроме того, соглашение предусматривает немедленное открытие пяти пропускных пунктов в Газу для гуманитарной и чрезвычайной помощи и расширение зоны, из которых Израиль вывести войска. Эти поправки, по словам источников, были ключевым требованием палестинской делегации.

    После начала реализации соглашения перемещенные жители южной части сектора смогут вернуться в город Газа и на север анклава. Также будет полностью открыт доступ для гуманитарных конвоев - в первые дни ожидается ежедневное прибытие около 400 грузовиков с помощью, а затем этот объем увеличится до 600 и более.

    Израиль ХАМАС переговоры соглашение Дональд Трамп
    KİV: Tramp Yaxın Şərqə gedəcək və Qəzzada atəşkəs elan edəcək
    Media: Trump to arrive in Middle East on Sunday to announce Gaza ceasefire

    Лента новостей