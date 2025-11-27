KİV: Tramp Si Cinpinlə danışdıqdan sonra Tokionu təmkinli olmağa çağırıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiti ilə telefon danışığı zamanı ona Tayvanla bağlı Çinin mənfi reaksiyasına səbəb ola biləcək açıqlamalar verməkdən çəkinməyi məsləhət görüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin məlumatına görə, ABŞ lideri Yaponiya Baş nazirinin "Pekini təhrik etməməli" olduğuna inanır. Qəzet qeyd edir ki, Tramp məsləhətlərini mülayim tonda verib və Takaitidən əvvəlki açıqlamalarından imtina etməsini tələb etməyib. Qəzet qeyd edib ki, Yaponiya Baş naziri ilə söhbətindən əvvəl ABŞ Prezidenti Çin Sədri Si Cinpinlə telefon danışığı aparıb.

    Takaiti parlamentdə Tayvan ətrafında baş verə biləcək hərbi böhranın Tokionu "kollektiv özünümüdafiə hüququndan" istifadə etməyə məcbur edə biləcək "mövcudluq təhlükəsi" yaradacağını iddia edən son açıqlaması Pekində güclü narazılığa səbəb olub və iki ölkə arasında münasibətlərin əhəmiyyətli dərəcədə pisləşməsinə səbəb olub.

    Bu fonda Çinin Xarici İşlər Nazirliyi həmvətənlərini Yaponiyaya səyahət etməmək barədə xəbərdar edib. Bundan əlavə, Dövlət Şurasının Tayvan İşləri Dəftərxanasının rəsmi nümayəndəsi Pen Szinyen bildirib ki, Yaponiyanın Baş naziri ada ilə bağlı son açıqlamalarına görə Tayvan xalqından üzr istəməlidir.

