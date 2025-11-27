Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    WSJ: Трамп после разговора с Си Цзиньпином призвал Токио к сдержанности

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 05:22
    WSJ: Трамп после разговора с Си Цзиньпином призвал Токио к сдержанности

    Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити посоветовал ей воздержаться от заявлений о Тайване, которые могли бы вызвать негативную реакцию КНР.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По их сведениям, американский лидер полагает, что премьеру Японии не следует "провоцировать Пекин". Газета отмечает, что Трамп озвучил рекомендации в мягкой форме и не требовал от Такаити отказаться от сделанных ранее заявлений. Перед беседой с японским премьером президент США провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает газета.

    Недавнее высказывание Такаити в парламенте о том, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Токио воспользоваться "правом на коллективную самооборону", вызвало резкое недовольство Пекина и привело к заметному ухудшению отношений между двумя странами. На этом фоне МИД КНР предостерег соотечественников от поездок в Японию. Кроме того, официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Пэн Цинъэнь заявил, что премьер-министр Японии должна принести извинения жителям Тайваня за свои недавние слова об острове.

    Си Цзиньпин Дональд Трамп Япония Тайвань

    Последние новости

    05:22

    WSJ: Трамп после разговора с Си Цзиньпином призвал Токио к сдержанности

    Другие страны
    04:54

    В Гонконге пожарные продолжают бороться с огнем в трех зданиях жилого комплекса

    Другие страны
    04:11

    Бочоришвили: Ужесточение Административного кодекса не ограничивает свободу собраний и выражения

    В регионе
    03:40

    СМИ: США используют аэропорты Доминиканы для борьбы с наркотрафиком

    Другие страны
    03:06

    США не считают, что стрельба в Вашингтоне была направлена против Белого дома

    Другие страны
    02:52

    Глава МИД Грузии: Мы готовы обсуждать с ЕС самые сложные вопросы

    В регионе
    02:25
    Фото

    В Гонконге число погибших из-за пожара выросло до 44 - ОБНОВЛЕНО-5

    Другие страны
    02:12

    Завершен V тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    01:46

    Грузия рассматривает обращение о включении азербайджанского языка в учебную программу

    В регионе
    Лента новостей