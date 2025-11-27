WSJ: Трамп после разговора с Си Цзиньпином призвал Токио к сдержанности

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити посоветовал ей воздержаться от заявлений о Тайване, которые могли бы вызвать негативную реакцию КНР.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американский лидер полагает, что премьеру Японии не следует "провоцировать Пекин". Газета отмечает, что Трамп озвучил рекомендации в мягкой форме и не требовал от Такаити отказаться от сделанных ранее заявлений. Перед беседой с японским премьером президент США провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает газета.

Недавнее высказывание Такаити в парламенте о том, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Токио воспользоваться "правом на коллективную самооборону", вызвало резкое недовольство Пекина и привело к заметному ухудшению отношений между двумя странами. На этом фоне МИД КНР предостерег соотечественников от поездок в Японию. Кроме того, официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Пэн Цинъэнь заявил, что премьер-министр Японии должна принести извинения жителям Тайваня за свои недавние слова об острове.