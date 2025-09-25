KİV: Tramp oktyabrda Yaponiyaya səfər etməyi planlaşdırır

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Digər ölkələr
    • 25 sentyabr, 2025
    • 08:35
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu il oktyabrın sonunda Yaponiyaya səfər etməyi planlaşdırır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Kyodo" agentliyi Yaponiya hökumətindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hazırda səfərin dəqiq tarixləri dəqiqləşdirilir. Trampın oktyabrın 31-dən noyabrın 1-dək keçiriləcək Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində iştirak edəcəyi Cənubi Koreyaya gedərkən Yaponiyada dayanacağı gözlənilir.

    Bu, Trampın ikinci prezidentlik dövründə Yaponiyaya ilk səfəri olacaq. "Kyodo" qeyd edib ki, Yaponiya oktyabrın sonuna kimi Yeni baş nazir seçəcək.

