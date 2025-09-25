Kyodo: Трамп в октябре собирается посетить с визитом Японию
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 08:01
Президент США Дональд Трамп намерен посетить с визитом Японию в конце октября.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.
По их данным, точные сроки визита в настоящее время согласовываются. Ожидается, что Трамп посетит Японию по пути в Южную Корею, где он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 31 октября - 1 ноября.
Это будет первый для Трампа визит в Японию во время его второго президентского срока.
Как напоминает Kyodo, к концу октября в Японии уже будет избран новый премьер-министр, который сменит уходящего в отставку Сигэру Исибу.
