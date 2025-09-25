Kyodo: Трамп в октябре собирается посетить с визитом Японию

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    • 25 сентября, 2025
    • 08:01
    Президент США Дональд Трамп намерен посетить с визитом Японию в конце октября.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

    По их данным, точные сроки визита в настоящее время согласовываются. Ожидается, что Трамп посетит Японию по пути в Южную Корею, где он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 31 октября - 1 ноября.

    Это будет первый для Трампа визит в Японию во время его второго президентского срока.

    Как напоминает Kyodo, к концу октября в Японии уже будет избран новый премьер-министр, который сменит уходящего в отставку Сигэру Исибу.

