İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: İranın müdafiə naziri və SEPAH komandirinin İsrailin hücumunda həlak olduğu ehtimal edilir

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 18:13
    KİV: İranın müdafiə naziri və SEPAH komandirinin İsrailin hücumunda həlak olduğu ehtimal edilir

    İranın müdafiə naziri Əmir Nəsirzadə və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) komandanı Məhəmməd Pakpurun İsrailin zərbələri nəticəsində həlak olduğu ehtimal edilir.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Reuters" agentliyinə İsrailin hərbi əməliyyatlarından xəbərdar olan iki və bir regional mənbə məlumat verib.

    İran müdafiə naziri SEPAH həlak
    СМИ: Министр обороны Ирана и командующий КСИР могли погибнуть при израильском авиадударе
    Reuters: Iran defense minister, Guards commander killed in Israeli attacks

    Son xəbərlər

    19:12

    İsrail İranın strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirdiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    19:06

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Karvan-Yevlax" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    19:05

    BMT TŞ-nin İranla bağlı təcili iclası çağırılıb

    Region
    19:01

    KİV ABŞ-nin İrana zərbələr zamanı istifadə etdiyi taktikanı açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:54
    Video

    İranda məktəbə endirilən zərbədə ölənlərin sayı 70-ə yüksəlib - YENİLƏNİB-4

    Region
    18:49

    İran Yaxın Şərqdəki 14 ABŞ bazasına zərbələr endirib - YENİLƏNİB

    Region
    18:40
    Video

    Cəlilabadda selin yararsız hala saldığı körpü bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:37

    Türkiyə beş ölkəyə uçuşları dayandırıb

    Region
    18:29

    Əraqçi: İran suverenliyini qorumaq üçün bütün hərbi imkanlardan istifadə edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti