KİV: İranın müdafiə naziri və SEPAH komandirinin İsrailin hücumunda həlak olduğu ehtimal edilir
- 28 fevral, 2026
- 18:13
İranın müdafiə naziri Əmir Nəsirzadə və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) komandanı Məhəmməd Pakpurun İsrailin zərbələri nəticəsində həlak olduğu ehtimal edilir.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Reuters" agentliyinə İsrailin hərbi əməliyyatlarından xəbərdar olan iki və bir regional mənbə məlumat verib.
