Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Министр обороны Ирана и командующий КСИР могли погибнуть при израильском авиадударе

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 18:01
    СМИ: Министр обороны Ирана и командующий КСИР могли погибнуть при израильском авиадударе

    Министр обороны Ирана Азиз Амир Насирзаде и командующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Пакпур, предположительно, погибли в результате израильских ударов.

    Как сообщает Report, об этом сообщили Reuters два источника, знакомых с военными операциями Израиля, и один региональный источник.

    KİV: İranın müdafiə naziri və SEPAH komandirinin İsrailin hücumunda həlak olduğu ehtimal edilir
    Reuters: Iran defense minister, Guards commander killed in Israeli attacks

    Последние новости

    18:39
    Видео

    Число погибших при ударе по школе на юге Ирана увеличилось до 70 - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    18:36

    СМИ раскрыли ожидаемую тактику США в ходе ударов по Ирану

    Другие страны
    18:35

    Иран нанес удары по 14 военным базам США на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:22

    КСИР нанес ракетный удар по боевому кораблю ВМС США

    В регионе
    18:19

    Арагчи: Почти все официальные лица Ирана живы и невредимы

    В регионе
    18:16

    Три человека погибли в одном из районов Тегерана из-за авиаударов

    В регионе
    18:16

    КСИР: 200 военнослужащих США убиты и ранены при ударах Ирана

    В регионе
    18:12

    МИД: Турция призывает США, Израиль и Иран прекратить атаки

    В регионе
    18:01

    СМИ: Министр обороны Ирана и командующий КСИР могли погибнуть при израильском авиадударе

    Другие страны
    Лента новостей