СМИ: Министр обороны Ирана и командующий КСИР могли погибнуть при израильском авиадударе
- 28 февраля, 2026
- 18:01
Министр обороны Ирана Азиз Амир Насирзаде и командующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Пакпур, предположительно, погибли в результате израильских ударов.
Как сообщает Report, об этом сообщили Reuters два источника, знакомых с военными операциями Израиля, и один региональный источник.
