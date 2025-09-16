İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxsi ölüm cəzası gözləyir

    Digər ölkələr
    • 16 sentyabr, 2025
    • 22:51
    Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxsi ölüm cəzası gözləyir

    Amerikalı mühafizəkar fəal Çarli Kirki öldürməkdə şübhəli bilinən Yuta ştatının 22 yaşlı sakini Tayler Ceyms Robinsonu ölüm cəzası gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Yuta ştatının prokuroru Ceff Qrey keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    "Çarli Kirk başqaları üçün yüksək ölüm riski yaradan şəraitdə qəsdən və bilərəkdən öldürülüb", - Qrey deyib.

    Prokuror həmçinin Kirkin qatilinə ölüm cəzası tələbi barədə bildiriş təqdim etdiyini bildirib. O, Robinsonu ağır odlu silah ittihamı ilə mühakimə edib.

    Onun sözlərinə görə, ölüm cəzası tələbi olduğu üçün Robinson girov müqabilində azadlığa buraxıla bilməz.

    Çarli Kirk Yuta ştatı Tayler Ceyms Robinson
    Подозреваемому в убийстве Кирка грозит смертная казнь

    Son xəbərlər

    23:41

    Braziliyanın keçmiş prezidenti yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    23:40

    Kolumbiya ABŞ-dən silah alışını dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:32
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Benfika" önündə hesab arasındakı fərqi azaldıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    23:20

    Gürcüstan Aİ-nin vizasız rejimi dayandırmasını əsassız sayır

    Region
    23:12

    Gürcüstanın XİN rəhbəri: Ölkəmizə xarici müdaxilələr açıq şəkildə baş verir

    Region
    23:08

    Netanyahu BMT Baş Assambleyasının iclasından sonra Trampla görüşəcək

    Digər ölkələr
    23:00
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin ölü kəndə çevirdiyi Aşağı Şipirxan

    Daxili siyasət
    22:51

    Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxsi ölüm cəzası gözləyir

    Digər ölkələr
    22:43

    Sabirabadda yük və minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti