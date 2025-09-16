Подозреваемому в убийстве Кирка грозит смертная казнь

Прокурор штата Юта Джефф Грей заявил, что выдвигает в адрес Тайлера Джеймса Робинсона обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах консервативного активиста Чарли Кирка, наказанием за данное преступление может быть смертная казнь.

Как передает Report, об этом Грей заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась ведущими американскими телеканалами.

"Пункт первый - убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное убийство Чарли Кирка при обстоятельствах, которые создали большой риск смерти для других", - сказал он.

Прокурор также заявил, что подал уведомление о намерении требовать смертной казни для убийцы Кирка. Кроме того, Грей предъявил Робинсону обвинения в тяжком преступлении, связанном с применением огнестрельного оружия.

Робинсон будет содержаться в тюрьме в Юте без права на освобождение под залог из-за требований смертной казни, указал прокурор.