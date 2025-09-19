Kaya Kallas Rusiyanın Estoniya hava məkanını pozmasını təhlükəli təxribat adlandırıb
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2025
- 20:21
Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Rusiya qırıcılarının Estoniya hava məkanını pozmasını pisləyib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə sosial şəbəkədə yazıb.
Kallas Rusiya hərbi təyyarələrinin Estoniya hava məkanını pozmasını son dərəcə təhlükəli təxribat adlandırıb.
"Bu, son günlər ərzində Aİ-nin hava məkanının artıq üçüncü belə pozulmasıdır ki, bu da regionda gərginliyi daha da artırır. Aİ Estoniya ilə tam həmrəydir", - o əlavə edib.
Diplomat Estoniya hökuməti ilə təmasda olduğunu bildirib və Avropa resursları ilə müdafiəni gücləndirməkdə üzv dövlətlərə Aİ-nin dəstəyini vəd edib.
