    Кая Каллас назвала опасной провокацией нарушение Россией воздушного пространства Эстонии

    Другие страны
    19 сентября, 2025
    • 19:38
    Кая Каллас назвала опасной провокацией нарушение Россией воздушного пространства Эстонии

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

    Как сообщает Report, об этом она написала в соцсети Х.

    Каллас назвала чрезвычайно опасной провокацией нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами.

    "Это уже третье такое нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше усиливает напряженность в регионе. ЕС полностью солидарен с Эстонией", – добавила она.

    Дипломат сказала, что находится на связи с эстонским правительством, и пообещала со стороны ЕС поддержку государств-членов в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов.

