Кая Каллас назвала опасной провокацией нарушение Россией воздушного пространства Эстонии

Глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

Как сообщает Report, об этом она написала в соцсети Х.

Каллас назвала чрезвычайно опасной провокацией нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами.

"Это уже третье такое нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше усиливает напряженность в регионе. ЕС полностью солидарен с Эстонией", – добавила она.

Дипломат сказала, что находится на связи с эстонским правительством, и пообещала со стороны ЕС поддержку государств-членов в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов.