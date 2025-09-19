Кая Каллас назвала опасной провокацией нарушение Россией воздушного пространства Эстонии
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 19:38
Глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.
Как сообщает Report, об этом она написала в соцсети Х.
Каллас назвала чрезвычайно опасной провокацией нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами.
"Это уже третье такое нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше усиливает напряженность в регионе. ЕС полностью солидарен с Эстонией", – добавила она.
Дипломат сказала, что находится на связи с эстонским правительством, и пообещала со стороны ЕС поддержку государств-членов в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов.
Последние новости
20:32
Фото
В Украине разоблачили преступную группу, принуждавшую иностранцев к трудуДругие страны
20:23
Глава СНБ Армении прибыл в БакуВнешняя политика
20:06
Глава ЕК призвала ускорить принятие 19-го пакета санкций после вторжения самолетов РФ в небо ЭстонииДругие страны
20:01
Президент Руанды прибыл с официальным визитом в АзербайджанВнешняя политика
19:53
Пашинян обсудил с комиссаром Кос мирный процесс на Южном КавказеВ регионе
19:47
Фото
Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента МалайзииВнешняя политика
19:39
Трамп заявил о намерении посетить Китай - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:38
Кая Каллас назвала опасной провокацией нарушение Россией воздушного пространства ЭстонииДругие страны
19:24
Фото