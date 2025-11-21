İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Kaya Kallas: Rusiya onun üçün ağrılı məsələlərin həllini uzatmağa çalışır

    Digər ölkələr
    • 21 noyabr, 2025
    • 19:43
    Kaya Kallas: Rusiya onun üçün ağrılı məsələlərin həllini uzatmağa çalışır
    Kaya Kallas

    Moskva Rusiyaya qarşı sanksiyaların təxirə salınmasına, həmçinin hazırda müzakirə olunan reparasiya krediti məsələsinin həllinin gecikdirilməsinə çalışır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Aİ-nin xarici məsələlər üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Brüsseldə Hind-Sakit okean regionu ölkələri ilə nazirlər forumundan sonra bildirib.

    "Bu gün ABŞ-nin Rusiyaya qarşı sanksiyaları qüvvəyə minir. Ümid edirəm ki, onların təxirə salınması barədə qərar qəbul edilməyəcək, çünki Moskva məhz bunu istəyir. Həmçinin Rusiya reparasiya krediti məsələsinin müzakirəsini təxirə salmağımızı, onun dondurulmuş aktivlərinin Ukraynanın maraqları üçün istifadə edilməməsini istəyir", - K.Kallas bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Hind-Sakit okean regionu üzrə tərəfdaşlarla birlikdə bu tələyə düşməmək üçün qətiyyətli olmaq lazımdır.

    "Bundan başqa, biz Avropada təhlükəsizliklə bağlı vəziyyəti, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsini və bunun Hind-Sakit okean regionunun təhlükəsizliyini və beynəlxalq nizamı necə təhdid etdiyini müzakirə etdik", - Avropa diplomatiyasının rəhbəri deyib.

    K.Kallas qeyd edib ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi beynəlxalq hüququn və BMT Nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Həm Aİ-nin, həm də Ukraynanın sülhə can atmasına baxmayaraq, müəyyən elementlər lazımdır.

    "Əgər təcavüzə güzəştə getsək, bu, daha böyük təcavüzə gətirib çıxaracaq. Bu, təkcə Avropada bizim üçün deyil, həm də Hind-Sakit okean regionundakı tərəfdaşlarımız üçün təhlükəlidir, çünki qonşularının ərazilərinə göz dikə bilənlər bunun normal olduğu qənaətinə gələcəklər. Bu, hamı üçün çox təhlükəlidir", - o bildirib.

    Kaya Kallas Rusiya Avropa İttifaqı
    Кая Каллас: РФ стремится затянуть решение болезненных для нее вопросов
    Kaja Kallas: Russia wants to postpone resolution of issues painful for it

    Son xəbərlər

    21:06

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Lənkəranda internat məktəbində olub

    Elm və təhsil
    20:55
    Foto
    Video

    Yasamaldakı yaşayış binasında yanğın məhdudlaşdırılıb – YENİLƏNİB-2 - VİDEO

    Hadisə
    20:52

    Premyer Liqa: Lider "Qarabağ" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    20:51
    Foto

    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Hadisə
    20:35

    Rusiyadan rüşvət alan britaniyalı siyasətçiyə 10 il həbs cəzası verilib

    Digər ölkələr
    20:24

    Tramp: Ukrayna cümə axşamına qədər ABŞ-nin 28 bəndlik sülh planına razılıq verməlidir

    Digər ölkələr
    20:20

    Starmer: Ukrayna öz gələcəyini müəyyən etməlidir

    Digər ölkələr
    20:14

    Konqoda silahlılar qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 89 nəfəri öldürüb

    Digər ölkələr
    20:08

    Gürcüstanlı ekspert: Azərbaycan Cənubi Qafqazda hərbi-siyasi lider olaraq önə çıxır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti