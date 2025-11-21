Кая Каллас: РФ стремится затянуть решение болезненных для нее вопросов

Москва стремится отсрочить антироссийские санкции, также как и решение обсуждаемого сейчас вопроса о репарационном кредите.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила в Брюсселе по итогам министерского форума со странами Индо-Тихоокеанского региона верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"Сегодня вступают в силу санкции США против России. Я надеюсь, что не будет принято решение об их отсрочке, потому что это именно то, чего хочет Москва. Также РФ стремится, чтобы мы отложили обсуждение вопроса о репарационном кредите, чтобы ее замороженные активы не были использованы в интересах Украины", - заявила Каллас.

По ее словам, нужно быть твердыми, чтобы не попасться в эту ловушку вместе с партнерами по Индо-Тихоокенскому региону.

"Помимо других, мы обсудили ситуацию с безопасностью в Европе, а также войну России против Украины и то, как она угрожает безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и международному порядку, основанному на правилах", - сказала глава европейской дипломатии.

Раскрывая свою мысль, Каллас отметила, что война России против Украины – вопиющее нарушение международного права и Устава ООН. Несмотря на стремление и ЕС, и Украины к миру, необходимы определенные элементы.

"Если просто уступить агрессии, то это приведет к еще большей агрессии. И это опасно не только для нас в Европе, но и для наших партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, потому что те, кто может иметь "аппетиты" на территории своих соседей, придут к выводу, что это нормально, что это окупается. И это очень опасно для всех", - заявила она.