İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Kanadada ayının hücumu nəticəsində 11 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 07:37
    Kanadada ayının hücumu nəticəsində 11 nəfər yaralanıb

    Kanadada, Vankuverdən təxminən 700 kilometr şimal-qərbdə yerləşən Bella-Kula bölgəsində ayı bir qrup məktəbliyə və onların müəlliminə hücum edərək 11 nəfəri yaralayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Daily Record" xəbər yayıb.

    Dördüncü və beşinci sinif şagirdlərindən ibarət qrup gəzintidə olarkən ayı onlara hücum edib. Zərərçəkənlərdən birinin anasının sözlərinə görə, 10 yaşlı oğlu Alvares heyvana o qədər yaxın olub ki, "onun yununu hiss edib". Müəllimlərdən biri ayının hücumunun əsas zərbəsini üzərinə götürərək uşaqları qorumağa çalışıb.

    Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağır, ikisinin vəziyyəti isə kritikdir. Polis və vəhşi təbiəti mühafizə xidmətinin əməkdaşları hadisə yerində işləyir. Hadisə səbəbindən yerli məktəbdə dərslər ləğv edilib.

    Kanada ayı Hücum
    В Канаде в результате нападения медведя пострадали 11 человек

    Son xəbərlər

    07:37

    Kanadada ayının hücumu nəticəsində 11 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    07:14

    ABŞ senatoru: Rusiyaya qarşı sanksiyaların artırılmasında irəliləyiş var

    İKT
    06:47

    Nigeriyada silahlılar 200-dən çox şagird və müəllimi məktəbdən qaçırıblar

    Digər ölkələr
    06:22

    Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 6 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    05:58

    Maduro Venesuela və ABŞ tələbələrini müharibəyə qarşı çıxmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    05:43

    Nyu-York şəhər meri ilə görüşdən sonra Trampın onunla bağlı fikri dəyişib

    Digər ölkələr
    05:06

    "Supermen" komiksinin ilk nömrəsi 9,1 milyon dollara satılıb

    Digər ölkələr
    04:38

    KİV: Britaniyanın müdafiə naziri ikinci evinə görə vergi ödəməyib

    Digər ölkələr
    04:07

    Britaniya Ordusu müdafiə məqsədli kiber idman oyunları yarışı təşkil edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti