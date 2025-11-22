В Канаде в результате нападения медведя пострадали 11 человек

В Канаде, в районе Белла-Кула, примерно в 700 км к северо-западу от Ванкувера, медведь гризли напал на группу школьников и их учителей, в результате чего пострадали 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Record.

Группа учащихся 4–5-х классов находилась на прогулке, когда на них напал агрессивный медведь. По словам матери одного из пострадавших, ее 10-летний сын Альварес был так близко к животному, что "почувствовал его шерсть". Один из учителей принял на себя основной удар медведя, пытаясь защитить детей.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в критическом. На месте инцидента работают полиция и сотрудники службы охраны природы. Медведь продолжает оставаться на свободе. В связи с произошедшим занятия в местной школе были отменены.