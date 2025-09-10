İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İsrailin müdafiə naziri: Əlimiz hər yerdə düşmənlərimizə çatacaq

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 14:46
    İsrailin təhlükəsizlik siyasəti düşmənlərini onların olduqları yerdən asılı olmayaraq məhv etməkdən ibarətdir.

    "Report" "Ynet Global"a istinadən xbər verir ki, bunu İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats Dohada HƏMAS nümayəndələrinə zərbə endirilməsini şərh edərkən bildirib.

    "İsrailin təhlükəsizlik siyasəti aydındır – onun uzun əli hər yerdə düşmənlərinə çatacaq. Onların gizlənə biləcəyi heç bir yer yoxdur. 7 oktyabr qırğınında iştirak edən hər kəs tam məsuliyyətə cəlb olunacaq", - o deyib.

    İ.Kats əlavə edib ki, əgər HƏMAS bütün girovların azad edilməsi və tam tərksilahla bağlı İsrailin şərtlərini yerinə yetirməsə, qruplaşma məhvə, Qəzza isə xarabazarlığa çevrilməyə məhkumdur.

    İsrail Qətər HƏMAS Qəzza
    Кац об ударах по Дохе: Рука Израиля будет действовать против врагов везде
    Katz: We'll hit our enemies anywhere

