Кац об ударах по Дохе: Рука Израиля будет действовать против врагов везде

Политика безопасности Израиля заключается в уничтожении своих врагов, вне зависимости от их местоположения.

Как передает Report со ссылкой на Ynet Global, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, комментируя удар по представителям ХАМАС в Дохе.

"Политика безопасности Израиля ясна - длинная рука Израиля будет действовать против его врагов повсюду. Нет места, где они могут спрятаться. Каждый, кто участвовал в резне 7 октября, будет привлечен к полной ответственности", - заявил он.

Кац добавил, что если боевики ХАМАС не выполнят условия Израиля об освобождении всех заложников и полном разоружении группировку ждет уничтожение, а Газу – опустошение.

Напомним, накануне самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали "Огненный саммит" и заявили о ликвидации всех целей. Сообщается о гибели по меньшей мере шести человек.