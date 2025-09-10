ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Кац об ударах по Дохе: Рука Израиля будет действовать против врагов везде

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 14:13
    Кац об ударах по Дохе: Рука Израиля будет действовать против врагов везде

    Политика безопасности Израиля заключается в уничтожении своих врагов, вне зависимости от их местоположения.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet Global, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, комментируя удар по представителям ХАМАС в Дохе.

    "Политика безопасности Израиля ясна - длинная рука Израиля будет действовать против его врагов повсюду. Нет места, где они могут спрятаться. Каждый, кто участвовал в резне 7 октября, будет привлечен к полной ответственности", - заявил он.

    Кац добавил, что если боевики ХАМАС не выполнят условия Израиля об освобождении всех заложников и полном разоружении группировку ждет уничтожение, а Газу – опустошение.

    Напомним, накануне самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали "Огненный саммит" и заявили о ликвидации всех целей. Сообщается о гибели по меньшей мере шести человек.

    ЦАХАЛ сектор Газа Огненный саммит Исраэль Кац Катар cектор Газа
    İsrailin müdafiə naziri: Əlimiz hər yerdə düşmənlərimizə çatacaq
    Katz: We'll hit our enemies anywhere

    Последние новости

    14:55

    Число погибших при беспорядках в Непале возросло до 25

    Другие страны
    14:52

    Вэнс: Трамп хочет укрепить отношения с РФ после завершения войны в Украине

    Другие страны
    14:48

    Джейхун Байрамов обсудил с представителем Госдепа мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    14:43

    Мадина Игибаева: Новый порядок невозможно построить без опоры на старые парадигмы

    Внешняя политика
    14:39

    Правительство утвердило Генплан города Губадлы

    Внутренняя политика
    14:34

    В Нахчыване число налогоплательщиков увеличилось почти на 8%

    Финансы
    14:31

    Президент ОАЭ прибыл в Катар, ожидается визит наследников Иордании и Саудовской Аравии

    Другие страны
    14:28
    Фото

    В Худате проводится капремонт парка Гейдара Алиева

    Инфраструктура
    14:22

    Австралия потратит $1,1 млрд на беспилотные субмарины

    Другие страны
    Лента новостей