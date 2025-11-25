İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İbrahim Kalın misirli həmkarı ilə Qəzzada atəşkəsin ikinci mərhələsinə keçidi müzakirə edib
    Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının sözçüsü İbrahim Kalın

    Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi İbrahim Kalın Qahirədə Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman Al Tani və Misir Baş Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Həsən Reşat ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Görüşdə Qəzza zolağında atəşkəsin ikinci mərhələsinə keçid və ABŞ ilə əməkdaşlıq çərçivəsində birgə səylərin gücləndirilməsi müzakirə olunub.

    Həmçinin görüşdə atəşkəsin davamlılığını təmin etmək üçün bütün maneələrin aradan qaldırılması və təxribatların qarşısının alınması istiqamətində Mülki-Hərbi Koordinasiya Mərkəzi (CMCC) ilə koordinasiya və əməkdaşlığın gücləndirilməsinin davam etdirilməsi barədə razılıq əldə edilib.

    Türkiyənin hər zaman olduğu kimi bundan sonra da bütün imkanları ilə Fələstin xalqının yanında olmağa davam edəcəyi vurğulanıb.

    Турция, Катар и Египет обсудили переход ко второму этапу прекращения огня в Газе

