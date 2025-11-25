Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Турция, Катар и Египет обсудили переход ко второму этапу прекращения огня в Газе

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 20:59
    Турция, Катар и Египет обсудили переход ко второму этапу прекращения огня в Газе

    Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын встретился в Каире с египетским коллегой Хасаном Рашадом и главой МИД Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани.

    Как сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Haber Global, на встрече обсуждался переход ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа и укрепление совместных усилий в рамках сотрудничества с США.

    Стороны достигли договоренности и дальше координировать усилия и расширять сотрудничество с Гражданско-военным координационным центром (CMCC) для устранения всех препятствий и предотвращения провокаций с целью обеспечения устойчивости перемирия в палестинском анклаве.

    Ибрагим Калын Катар Египет Турция сектор Газа прекращение огня
    İbrahim Kalın misirli həmkarı ilə Qəzzada atəşkəsin ikinci mərhələsinə keçidi müzakirə edib

    Последние новости

    21:40

    Трамп: Договоренности по урегулированию между РФ и Украиной очень близки

    Другие страны
    21:36
    Фото

    В тяжелом ДТП в Огузе погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    21:23

    В США заявили об успешном проведении консультаций с РФ по мирному плану

    Другие страны
    21:15
    Фото

    Сменился председатель судейского комитета АФФА

    Футбол
    21:13
    Фото

    Байрамов и кардинал Паролин обсудили постконфликтные процессы в регионе

    Внешняя политика
    21:04

    Ермак: Президенты Украины и США встретятся 27 ноября в Вашингтоне

    Другие страны
    20:59

    Турция, Катар и Египет обсудили переход ко второму этапу прекращения огня в Газе

    Другие страны
    20:52

    Украина согласилась ограничить численность армии до 800 тыс. военнослужащих

    Другие страны
    20:41
    Фото

    Азербайджан презентовал в Найроби подготовку и план работы WUF13

    Инфраструктура
    Лента новостей