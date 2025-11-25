Турция, Катар и Египет обсудили переход ко второму этапу прекращения огня в Газе
- 25 ноября, 2025
- 20:59
Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын встретился в Каире с египетским коллегой Хасаном Рашадом и главой МИД Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, на встрече обсуждался переход ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа и укрепление совместных усилий в рамках сотрудничества с США.
Стороны достигли договоренности и дальше координировать усилия и расширять сотрудничество с Гражданско-военным координационным центром (CMCC) для устранения всех препятствий и предотвращения провокаций с целью обеспечения устойчивости перемирия в палестинском анклаве.
