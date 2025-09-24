Honqkonqda "Raqasa" supertayfunu nəticəsində xəsarət alanların sayı 100-ü ötüb
Digər ölkələr
- 24 sentyabr, 2025
- 20:23
Çin Xalq Respublikasının Honqkonq xüsusi inzibati bölgəsində (XİB) "Raqasa" tayfunu ilə bağlı hadisələrdə xəsarət alanların sayı 101-ə çatıb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə XİB hökuməti məlumat yayıb.
"Bu gün tayfun zamanı 59 kişi və 42 qadın xəsarət alıb və onlara dövlət xəstəxanalarının təcili yardım şöbələrində tibbi yardım göstərilib", - məlumatda deyilir.
Daha əvvəl 62 nəfərin yaralandığı bildirilirdi.
905 nəfər 50 müvəqqəti sığınacaqda yerləşdirilib. Hakimiyyət orqanları yıxılan ağaclarla bağlı mindən çox məlumat alıb. Şəhər xidmətləri yolları və küçələri aşan ağac və budaqlardan təmizləyir. Sahilyanı ərazilərdə 22 daşqın və 4 sürüşmə hadisəsi qeydə alınıb.
