Число пострадавших во время супертайфуна "Рагаса" в Гонконге превысило 100
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 19:39
Число пострадавших в специальном административном районе (САР) КНР Гонконг (Сянган) в результате инцидентов, связанных с тайфуном "Рагаса", составило 101.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило правительство САР.
"Сегодня во время тайфуна 59 мужчин и 42 женщины были ранены и получили медицинскую помощь в отделениях неотложной помощи государственных больниц", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о 62 пострадавших.
В 50 временных убежищах размещены 905 человек. Власти получили более 1 тыс. сообщений о рухнувших деревьях. Городские службы занимаются расчисткой дорог и улиц от стволов и веток. Зарегистрировано 22 случая затопления в прибрежных районах и 4 оползня.
