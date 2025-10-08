Hindistanda sürüşmə nəticəsində 15 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2025
- 12:42
Hindistanda sürüşmə nəticəsində 15 nəfər həlak olub.
Bu barədə "Report" Hindistan mediasına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hadisə Himaçal-Pradeş ştatında baş verib.
"Faciə nəticəsində 15 nəfər, o cümlədən 9 kişi, 4 qadın və 2 uşaq ölüb, 2 uşaq yaralanıb", - Baş nazirin müavini Mukeş Aqnihotri bildirib.
Bir nəfərin axtarışları davam edir.
Polisin məlumatına görə, hadisəyə son iki gün ərzində regionda yağan güclü yağışlar səbəb olub.
Çətin hava şəraitinə baxmayaraq, xilasedicilər axtarış işlərini davam etdirirlər.
Son xəbərlər
12:44
Norveçli hakim ikinci dəfə Azərbaycan millisinin matçına təyinat alıbFutbol
12:42
Hindistanda sürüşmə nəticəsində 15 nəfər ölübDigər ölkələr
12:36
Zelenski Latviyadakı səfiri vəzifəsindən azad edibRegion
12:33
Türkiyə lideri: Suriya məsələsində təmkinli davranışımız acizlik deyilRegion
12:32
Pakistan rəsmisi: "Halal KOB-lar 2040-cı ilə qədər "yaşıl keçid"in liderinə çevrilə bilər"Biznes
12:27
Sabah Şərurun bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
12:27
Foto
ASA-nın həmtəşkilatçılığı ilə Sloveniyada beynəlxalq konqres keçirilibFərdi
12:21
HƏMAS və İsrail arasında girov və məhbusların siyahılarının mübadiləsi aparılıbDigər ölkələr
12:19