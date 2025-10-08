İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Hindistanda sürüşmə nəticəsində 15 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:42
    Hindistanda sürüşmə nəticəsində 15 nəfər ölüb

    Hindistanda sürüşmə nəticəsində 15 nəfər həlak olub.

    Bu barədə "Report" Hindistan mediasına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hadisə Himaçal-Pradeş ştatında baş verib.

    "Faciə nəticəsində 15 nəfər, o cümlədən 9 kişi, 4 qadın və 2 uşaq ölüb, 2 uşaq yaralanıb", - Baş nazirin müavini Mukeş Aqnihotri bildirib.

    Bir nəfərin axtarışları davam edir.

    Polisin məlumatına görə, hadisəyə son iki gün ərzində regionda yağan güclü yağışlar səbəb olub.

    Çətin hava şəraitinə baxmayaraq, xilasedicilər axtarış işlərini davam etdirirlər.

    Hindistan sürüşmə
    В Индии 15 человек погибли в результате оползня

    Son xəbərlər

    12:44

    Norveçli hakim ikinci dəfə Azərbaycan millisinin matçına təyinat alıb

    Futbol
    12:42

    Hindistanda sürüşmə nəticəsində 15 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:36

    Zelenski Latviyadakı səfiri vəzifəsindən azad edib

    Region
    12:33

    Türkiyə lideri: Suriya məsələsində təmkinli davranışımız acizlik deyil

    Region
    12:32

    Pakistan rəsmisi: "Halal KOB-lar 2040-cı ilə qədər "yaşıl keçid"in liderinə çevrilə bilər"

    Biznes
    12:27

    Sabah Şərurun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    12:27
    Foto

    ASA-nın həmtəşkilatçılığı ilə Sloveniyada beynəlxalq konqres keçirilib

    Fərdi
    12:21

    HƏMAS və İsrail arasında girov və məhbusların siyahılarının mübadiləsi aparılıb

    Digər ölkələr
    12:19

    Ərdoğan: Türkiyə-ABŞ münasibətlərində yeni mərhələ başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti