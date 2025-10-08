В Индии 15 человек погибли в результате оползня
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 12:35
В Индии 15 человек погибли в результате оползня, сошедшего на автобус.
Об этом сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.
Согласно информации, происшествие произошло в горном индийском штате Химачал-Прадеш.
"В катастрофе погибли 15 человек, в том числе 9 мужчин, 4 женщины и 2 ребенка, еще двое детей получили ранения", - сообщил заместитель главного министра Мукеш Агнихотри.
Также отмечают, что поиски одного человека продолжаются.
По данным полиции, причиной трагедии стали сильные дожди, которые не прекращались в регионе последние два дня.
Спасатели продолжают поисковые работы, несмотря на сложные погодные условия.
