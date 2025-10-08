Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Индии 15 человек погибли в результате оползня

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 12:35
    В Индии 15 человек погибли в результате оползня

    В Индии 15 человек погибли в результате оползня, сошедшего на автобус.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.

    Согласно информации, происшествие произошло в горном индийском штате Химачал-Прадеш.

    "В катастрофе погибли 15 человек, в том числе 9 мужчин, 4 женщины и 2 ребенка, еще двое детей получили ранения", - сообщил заместитель главного министра Мукеш Агнихотри.

    Также отмечают, что поиски одного человека продолжаются.

    По данным полиции, причиной трагедии стали сильные дожди, которые не прекращались в регионе последние два дня.

    Спасатели продолжают поисковые работы, несмотря на сложные погодные условия.

    Индия оползни жертвы пропавшие без вести
    Hindistanda sürüşmə nəticəsində 15 nəfər ölüb

