İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Hesabat: Dünyanın ən böyük 100 silah istehsalçısının gəlirləri 2024-cü ildə 5,9% artıb

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 03:51
    Hesabat: Dünyanın ən böyük 100 silah istehsalçısının gəlirləri 2024-cü ildə 5,9% artıb

    100 ən böyük silah istehsalçısı şirkətin gəlirləri ötən il rekord həddə - 679 milyard ABŞ dollarına çatıb ki, bu da real hesablamada 2023-cü illə müqayisədə 5,9% artım deməkdir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu (SBSAİ) silah ticarəti ilə bağlı növbəti hesabatında bildirib.

    Sənəddə vurğulanıb ki, dövlətlərin arsenalını genişləndirmək və sürətlə modernləşdirmək istəkləri fonunda 100 ən böyük silah istehsalçısının ümumi gəlirləri kəskin artıb.

    Qlobal silah satışından əldə olunan gəlirlər 2024-cü ildə Ukrayna və Qəzza sektorundakı müharibələr, dünya və regional geosiyasi gərginlik, eləcə də hərbi xərclərin davamlı artımı səbəbindən sürətlə yüksəlib. 2018-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq dünyanın beş ən böyük silah şirkəti istehsal etdikləri məhsulun satışından gəlirlərini artırıb.

    Əsas pay Avropa və Amerika şirkətlərinə düşsə də, top-100 reytinqində təmsil olunan bütün bölgələrdə illik artım qeydə alınıb. Yeganə istisna Asiya və Okeaniya olub – SBSAİ-nin fikrincə, Çinin müdafiə sənayesindəki problemlər ümumi regional göstəricinin azalmasına səbəb olub.

    Gəlirlərin və yeni sifarişlərin artması bir çox silah istehsalçılarını istehsal xətlərini genişləndirməyə, gücləri artırmağa, yeni törəmə şirkətlər açmağa və ya birləşmələr həyata keçirməyə sövq edib.

    Silah satışı artım şirkət
    SIPRI: Доходы 100 крупнейших в мире производителей оружия выросли в 2024 на 5,9%

    Son xəbərlər

    03:51

    Hesabat: Dünyanın ən böyük 100 silah istehsalçısının gəlirləri 2024-cü ildə 5,9% artıb

    Digər ölkələr
    03:26

    KİV: Ağ Ev dünya çempionatı və Olimpiya oyunlarını dronlardan qorumaq istəyir

    Digər ölkələr
    02:54

    Tramp Ukrayna ilə danışıqlarda irəliləyiş olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:23

    ABŞ-də əlverişsiz hava şəraitinə görə 8 mindən çox uçuş təxirə salınıb və ya ləğv edilib

    Digər ölkələr
    01:49

    "Reuters": Trampın bəyanatına baxmayaraq, Venesuelanın hava məkanı açıqdır

    Digər ölkələr
    01:23

    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu 85 yaşlı kişi ölüb

    Hadisə
    00:58

    Avropa ABŞ-ni qitədəki qoşunlarının sayını azaltmamağa razı salmağa çalışır

    Digər ölkələr
    00:39

    Durov əks-mərkəzləşdirilmiş hesablama şəbəkəsi olan "Cocoon"un istifadəyə verildiyini elan edib

    İKT
    00:00

    Laçının işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti