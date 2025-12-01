Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    SIPRI: Доходы 100 крупнейших в мире производителей оружия выросли в 2024 на 5,9%

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 03:43
    Доходы 100 крупнейших компаний - производителей вооружений достигли в прошлом году рекордных $679 млрд, что в реальном исчислении означает рост на 5,9% по сравнению с 2023 годом.

    Как передает Report, об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в очередном докладе о мировой торговле вооружениями.

    В документе отмечается резкий рост совокупных доходов 100 крупнейших производителей вооружений на фоне стремления государств к расширению и быстрой модернизации своих арсеналов.

    Глобальные доходы от продажи оружия резко увеличились в 2024 году на фоне повышения спроса из-за войны в Украине и в секторе Газа, глобальной и региональной геополитической напряженности и постоянного роста военных расходов. Впервые с 2018 года все пять крупнейших оружейных компаний мира увеличили свои доходы от продажи выпускаемой продукции.

    Хотя основная доля пришлась на европейские и американские компании, годовой рост наблюдался во всех регионах мира, представленных в рейтинге топ-100. Единственным исключением стали Азия и Океания, где, как считает SIPRI, проблемы в китайской оборонной промышленности привели к снижению общего регионального показателя. Рост доходов и новых заказов побудил многие оружейные компании расширить производственные линии, нарастить мощности, открыть новые дочерние компании или производить поглощения.

    Лента новостей