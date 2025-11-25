İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    HƏMAS siyasi partiyaya çevrilmək ideyasını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    • 25 noyabr, 2025
    • 22:15
    HƏMAS siyasi partiyaya çevrilmək ideyasını nəzərdən keçirir

    Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatı bir sıra liderlərin irəli sürdüyü siyasi partiya təklifini müzakirə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Asharq al-Awsat" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, HƏMAS-ın bir sıra liderləri özünü həyatın siyasi, iqtisadi və sosial sahələrində iştirak edə bilən bir qurum kimi təqdim edəcək və mövcud siyasi qüvvələrə bənzər bir siyasi partiya yaratmaq təklifini özündə əks etdirən sənəd təqdim ediblər.

    Mənbələr qeyd ediblər ki, müvafiq sənəd hərəkatın siyasi bürosuna, şura məclisinə (məsləhətçi orqan), ali rəhbərlik şurasına və HƏMAS daxilində mövcud olan digər strukturlara göndərilib.

    Sənəddə həmçinin ümumFələstin barışığına çağırış yer alır, müəlliflər Fələstin Azadlıq Təşkilatına qoşulmağı və orada islahatlar aparmaqda iştirak etməyi təklif edirlər.

    HƏMAS-ın bir sıra liderləri tərəfindən irəli sürülən bu təklif siyasi fəaliyyətə tədricən keçidi nəzərdə tutur və fələstinlilərə Qəzzadakı müharibənin başa çatmasından sonra bölgədə formalaşan yeni reallığın yaratdığı dəyişikliklər fonunda öz əsas prinsiplərinə sadiq qalmaq imkanı verir.

    HƏMAS siyasi partiya Fələstin
    ХАМАС рассматривает идею преобразования в политическую партию

    Son xəbərlər

    23:00

    Ceyhun Bayramov Vatikan Apostol Kitabxanasında olub

    Xarici siyasət
    22:54

    Çempionlar Liqası: "Napoli" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    22:47

    "İstəklilər koalisiyası" ABŞ-ni Rusiyaya təzyiqi davam etdirməyə çağırıblar

    Digər ölkələr
    22:40

    Türkiyə və Finlandiya rəsmiləri Avropanın təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirə aparıblar

    Region
    22:33
    Foto

    Ərdoğan Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqlarının İstanbulda keçirilməsini təklif edib

    Region
    22:15

    HƏMAS siyasi partiyaya çevrilmək ideyasını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    21:58

    Makron: "İstəklilər koalisiyası" Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə işçi qrupu yaradacaq

    Digər ölkələr
    21:53

    Azərbaycanın basketbol millisinin seçmə mərhələ oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Komanda
    21:49

    Tramp: Rusiya və Ukrayna nizamlanma üzrə razılaşmaya çox yaxındır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti