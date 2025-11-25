ХАМАС рассматривает идею преобразования в политическую партию

Палестинское движение ХАМАС обсуждает выдвинутое несколькими лидерами предложение о своей трансформации в политическую партию.

Как передает Report, об этом сообщила общеарабская газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники.

По их информации, ряд руководителей ХАМАС представил документ, где содержится предложение "создать политическую партию, аналогичную существующим политическим силам", которая бы "позиционировала себя как субъект, способный участвовать в политической, экономической, социальной сферах жизни".

Источники отметили, что соответствующий документ был направлен политбюро движения, совету шуры (консультативный орган), высшему руководящему совету и другим существующим внутри ХАМАС структурам.

В документе также содержится призыв к "всеобъемлющему палестинскому примирению", его авторы предлагают вступить в Организацию освобождения Палестины и принять участие в работе над ее реформированием.

Предложение, выдвинутое рядом лидеров ХАМАС, направлено на постепенный переход к политическим действиям и позволяет палестинцам "придерживаться своих основополагающих принципов в свете изменений, вызванных новой реальностью в регионе, которая формируется после окончания войны в Газе".