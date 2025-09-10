Fransada etirazçılar magistral yolları bağlayıblar, onlarla saxlanılan var
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 12:34
Fransada bu gün "Hər şeyi blokla" adlı yeni hərəkatın iştirakçıları ölkə boyunca magistral yollarda hərəkəti dayandıraraq kütləvi etiraz aksiyaları keçiriblər.
Bu barədə "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.
Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, Fransanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Parisdə 75 nəfər olmaqla onlarla insan saxlanılıb.
Daxili işlər naziri Bruno Retayo bildirib ki, asayişin təmin edilməsi üçün təhlükəsizlik qüvvələrinin 80 min əməkdaşı cəlb edilib.
Fransa KİV-i etirazlarda 100 minə qədər insanın iştirak edə biləcəyini yazır.
Etirazlar siyasi böhran fonunda keçirilir.
Son xəbərlər
13:17
Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Polşa XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
13:13
Şuşada "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçiriləcəkBiznes
13:12
Con Brekeveldt: "Orta Dəhlizin əsas çətinliklərindən biri yüklərin Xəzərdən keçididir"İnfrastruktur
13:12
Azərbaycanın qızlardan ibarət U-19 millisi Moldovada təlim-məşq toplanışında olacaqFutbol
13:07
Milli Məclisə "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi daxil olubİqtisadiyyat
13:06
Natiq Cəfərov: "Orta Dəhlizin imkanları çətinliklərdən daha böyükdür"İnfrastruktur
13:06
Azərbaycanın xaricdə diplomatik nümayəndəliklərinin sayı 93-ə çatacaqXarici siyasət
13:04
Foto
Heydər Əliyev Fondu Vatikanın "Bambino Gesu" xəstəxanası ilə anlaşma memorandumu imzalayıbXarici siyasət
13:03