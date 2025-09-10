ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Во Франции протестующие перекрыли автомагистрали: десятки задержанных

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 12:08
    Во Франции протестующие перекрыли автомагистрали: десятки задержанных

    Во Франции утром в среду участники нового движения "Заблокируйте все" устроили массовые акции протеста, перекрыв движение на автомагистралях по всей стране.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, по данным МВД, были задержаны десятки человек в различных регионах страны, в том числе в Париже - 75.

    Министр внутренних дел Брюно Ретайо сообщил, что к обеспечению порядка привлечены 80 тыс. сотрудников сил безопасности, из них 6 тыс. - в Париже.

    Масштабные перебои в движении зафиксированы в Бордо, Марселе, Монпелье, Нанте, Лионе и других городах.

    Французские СМИ отмечают, что участие в акциях могут принять до 100 тыс. человек.

    Акции проходят на фоне политического кризиса: парламент выразил вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, а президент Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства Себастьена Лекорню - уже пятого за последние два года. Оппозиционные партии готовят вотумы недоверия.

    протесты Франция Заблокируйте все Эмманюэль Макрон
    Fransada etirazçılar magistral yolları bağlayıblar, onlarla saxlanılan var
    French police arrest dozens in 'Block Everything' protests

    Последние новости

    13:24

    Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридор

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсов

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    ADSEA и SOCAR Green договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

    Инфраструктура
    13:21

    МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов

    Другие страны
    13:18

    Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашений

    Милли Меджлис
    13:17

    Парламентский комитет одобрил открытие посольства Азербайджана в Бахрейне

    Милли Меджлис
    13:17

    Польский эксперт: Российские БПЛА в небе Польши могут запустить ст.4 Устава НАТО

    Другие страны
    13:12

    В Азербайджане усилят защиту от селей и паводков, восстановят кяхризы

    Инфраструктура
    13:10

    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей