Во Франции протестующие перекрыли автомагистрали: десятки задержанных

Во Франции утром в среду участники нового движения "Заблокируйте все" устроили массовые акции протеста, перекрыв движение на автомагистралях по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, по данным МВД, были задержаны десятки человек в различных регионах страны, в том числе в Париже - 75.

Министр внутренних дел Брюно Ретайо сообщил, что к обеспечению порядка привлечены 80 тыс. сотрудников сил безопасности, из них 6 тыс. - в Париже.

Масштабные перебои в движении зафиксированы в Бордо, Марселе, Монпелье, Нанте, Лионе и других городах.

Французские СМИ отмечают, что участие в акциях могут принять до 100 тыс. человек.

Акции проходят на фоне политического кризиса: парламент выразил вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, а президент Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства Себастьена Лекорню - уже пятого за последние два года. Оппозиционные партии готовят вотумы недоверия.