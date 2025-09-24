Fitso: Slovakiya və Ukrayna hökumətlərinin birgə iclası oktyabrın 17-ə planlaşdırılıb
Digər ölkələr
- 24 sentyabr, 2025
- 19:21
Oktyabrın 17-də Slovakiya və Ukrayna hökumətlərinin birgə iclası keçiriləcək və onun ölkənin şərqindəki Mixalovtse şəhərində keçirilməsi təklif olunur.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso bildirib.
"Oktyabrın 17-də Slovakiya və Ukrayna hökumətlərinin birgə iclası keçiriləcək" , - o deyib.
Fitsonun sözlərinə görə, tərəflər müxtəlif sahələrdə birgə layihələrin həyata keçirilməsinə diqqət yetirəcəklər.
Baş nazir görüşün daha əvvəl oktyabrın 20-də Slovakiya ərazisində keçirilməli olduğunu xatırladıb. Buna görə də Fitso dördüncü birgə görüşün Ukrayna ilə sərhədə yaxın yerləşən şəhərdə keçirilməsini təklif edir.
Son xəbərlər
19:53
Trampın korteji səbəbindən Ərdoğanın avtomobili Nyu Yorkda saxlanılıbRegion
19:48
Foto
Türkiyə və Suriya prezidentlərinin görüşü olubXarici siyasət
19:36
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və Pakistanı möhkəm dostluq və tərəfdaşlıq bağlayırXarici siyasət
19:33
Rayt: ABŞ artıq bu gün Rusiya qazını və neft məhsullarını əvəzləməyə hazırdırDigər ölkələr
19:30
Almaniya müdafiə naziri hərbi xidmətin yeni modelinin tətbiqini təklif edibDigər ölkələr
19:30
"Liverpul"un futbolçusu zədələnərək bir neçə aylıq sıradan çıxıbFutbol
19:27
Pistorius: Rusiya hərbi təyyarəsi Almaniya HDQ freqatının üzərindən uçubDigər ölkələr
19:21
Foto
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşü olubXarici siyasət
19:21