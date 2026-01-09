İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    "Lənkəran" basketbolçusu ilə vidalaşıb

    Komanda
    • 09 yanvar, 2026
    • 11:57
    Lənkəran basketbolçusu ilə vidalaşıb

    "Lənkəran" basketbolçusu ilə vidalaşıb.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, cənub təmsilçisi Qabon millisinin üzvü Antoni Tseqakele ilə yolları ayırıb.

    Tərəflər arasındakı müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.

    26 yaşlı basketbolçu karyerasını İspaniyada davam etdirmək qərarına gəlib. O, bu ölkənin aşağı divizionunda mübarizə aparan "Xixon" klubunun şərəfini qoruyacaq.

    Qeyd edək ki, A.Tseqakele cari mövsümün əvvəlində Kanadanın "Saskatçevan Reytls" klubundan "Lənkəran"a keçmişdi.

    "Lənkəran" klubu basketbol Antoni Tseqakele vidalaşıb qarşılıqlı razılıq

    Son xəbərlər

    12:42

    Türkiyə Somalidə neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı məqsədilə qazma işlərinə başlayacaq

    Region
    12:41

    2026-cı ildə rəqəmsallaşma səviyyəsi üzrə diaqnostika və qiymətləndirmə aparılacaq qurumların siyahısı açıqlanıb

    İKT
    12:41

    Ağdərənin 4 kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:34

    Ginnesin Rekordlar Kitabına düşmüş ikiqat olimpiya çempionu vəfat edib

    Komanda
    12:26

    Azərbaycanda həbs edilən Tacikistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

    Hadisə
    12:25

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" ötən il 10 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    12:24
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları üçün maarifləndirmə tədbiri təşkil olunub

    Fərdi
    12:23

    Tokayev: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı gücləndirəcəyik

    Region
    12:13

    "Bakı–Xankəndi" Azərbaycan Velosiped Yarışının maskotu müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti