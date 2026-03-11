Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Yaşama Dəstək" Mərkəzində olublar
Daxili siyasət
- 11 mart, 2026
- 19:09
Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Yaşama Dəstək" Mərkəzini ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, qonaqlar Mərkəzdə xidmət alan uşaqlarla görüşüb söhbət edib, onların qayğıları ilə maraqlanıblar.
