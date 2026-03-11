Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в Центре "Поддержка жизни"
Внутренняя политика
- 11 марта, 2026
- 19:14
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Центр "Поддержка жизни".
Как сообщает Report, гости встретились и побеседовали с детьми, получающими услуги в Центре, поинтересовались их заботами.
