Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura start verilib
Komanda
- 11 mart, 2026
- 19:10
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçirilib.
"DH Volley" kollektivi UNEC-i 3:0 (25:13, 25:15, 25:18), "Milli Aviasiya Akademiyası" isə "Gəncə"ni 3:2 (23:25, 25:19, 20:25, 25:17, 15:13) hesabı ilə üstələyib.
Oyunlar müvafiq olaraq UNEC-in və "Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalında təşkil olunub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura martın 12-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
19:31
Foto
Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edibXarici siyasət
19:27
Foto
Azərbaycan və ABŞ ortaq investisiya modelinin formalaşdırılmasını planlaşdırırBiznes
19:25
Video
Rəhim Həsənov mübahisəli hakim qərarlarını şərh edibFutbol
19:18
Foto
Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna hazırlıq müzakirə olunubMədəniyyət siyasəti
19:12
Omanın Salalah limanına zərbələr nəticəsində neft anbarları zədələnibDigər ölkələr
19:11
Paşinyan: Cənubi Qafqaz ölkələri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmalıdırRegion
19:10
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura start verilibKomanda
19:09
Foto
Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Yaşama Dəstək" Mərkəzində olublarDaxili siyasət
19:04
Foto