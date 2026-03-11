İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Paşinyan: Cənubi Qafqaz ölkələri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmalıdır

    Region
    • 11 mart, 2026
    • 19:11
    Paşinyan: Cənubi Qafqaz ölkələri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmalıdır

    Əgər Cənubi Qafqaz dövlətləri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmasalar, yeni geosiyasi sarsıntılar onlara rəhm etməyəcək.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan martın 11-də Avropa Parlamentində çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, azı son 100 il ərzində Ermənistan və Azərbaycan bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olub. Bir əsr sonra region yenə də mürəkkəb olaraq qalır və Cənubi Qafqaz dövlətləri özlərinin qeydinə özləri qalmasalar, yeni geosiyasi sarsıntılar onlara rəhm etməyəcək.

    "Münaqişələr və düşmənçilik gözümüzü kor edən, müstəqilliyimizi və dövlətçiliyimizi həssas edən bir virusdur. Buna görə də talelərimizin strateji baxımdan qarşılıqlı asılılığının dərk edilməsi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhü mümkün edən daha bir mühüm amildir", - o bildirib.

    Paşinyan, həmçinin qeyd edib ki, bu qərarın qəbul edilməsi üçün o, ölkə daxilindəki, ilk növbədə, kilsənin müqavimətini dəf etməli olub. Kilsə nəinki buna qarşı çıxır, həm də Qarabağ hərəkatının bərpasına çağırırdı, bu da, faktiki olaraq münaqişəyə qayıtmaq demək idi.

    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Nikol Paşinyan Cənubi Qafqaz
    Пашинян: Страны Южного Кавказа должны сами позаботиться о своей безопасности
    Pashinyan: South Caucasus countries must take care of their own security

    Son xəbərlər

    19:31
    Foto

    Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:27
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ ortaq investisiya modelinin formalaşdırılmasını planlaşdırır

    Biznes
    19:25
    Video

    Rəhim Həsənov mübahisəli hakim qərarlarını şərh edib

    Futbol
    19:18
    Foto

    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna hazırlıq müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    19:12

    Omanın Salalah limanına zərbələr nəticəsində neft anbarları zədələnib

    Digər ölkələr
    19:11

    Paşinyan: Cənubi Qafqaz ölkələri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmalıdır

    Region
    19:10

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura start verilib

    Komanda
    19:09
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Yaşama Dəstək" Mərkəzində olublar

    Daxili siyasət
    19:04
    Foto

    Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı: Naxçıvana dron hücumu üzücüdür

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti