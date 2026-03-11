Paşinyan: Cənubi Qafqaz ölkələri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmalıdır
- 11 mart, 2026
- 19:11
Əgər Cənubi Qafqaz dövlətləri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmasalar, yeni geosiyasi sarsıntılar onlara rəhm etməyəcək.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan martın 11-də Avropa Parlamentində çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, azı son 100 il ərzində Ermənistan və Azərbaycan bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olub. Bir əsr sonra region yenə də mürəkkəb olaraq qalır və Cənubi Qafqaz dövlətləri özlərinin qeydinə özləri qalmasalar, yeni geosiyasi sarsıntılar onlara rəhm etməyəcək.
"Münaqişələr və düşmənçilik gözümüzü kor edən, müstəqilliyimizi və dövlətçiliyimizi həssas edən bir virusdur. Buna görə də talelərimizin strateji baxımdan qarşılıqlı asılılığının dərk edilməsi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhü mümkün edən daha bir mühüm amildir", - o bildirib.
Paşinyan, həmçinin qeyd edib ki, bu qərarın qəbul edilməsi üçün o, ölkə daxilindəki, ilk növbədə, kilsənin müqavimətini dəf etməli olub. Kilsə nəinki buna qarşı çıxır, həm də Qarabağ hərəkatının bərpasına çağırırdı, bu da, faktiki olaraq münaqişəyə qayıtmaq demək idi.