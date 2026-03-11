Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Пашинян: Страны Южного Кавказа должны сами позаботиться о своей безопасности

    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 19:01
    Пашинян: Страны Южного Кавказа должны сами позаботиться о своей безопасности

    Новые геополитические потрясения "не пощадят" государства Южного Кавказа, если они сами не позаботятся о своей безопасности.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 11 марта в Европейском парламенте.

    По его словам, как минимум на протяжении последних 100 лет истории Армения и Азербайджан были взаимосвязаны. Спустя столетие регион по-прежнему остается сложным, и новые геополитические потрясения "не пощадят" государства Южного Кавказа, если они сами не позаботятся о себе, почеркнул он.

    "Конфликты и враждебность - это вирус, который ослепляет нас, делает нашу независимость и государственность уязвимыми. Поэтому осознание стратегической взаимозависимости наших судеб - еще один важный фактор, который сделал возможным мир между Арменией и Азербайджаном", - заявил он.

    Пашинян также рассказал, что для принятия этого решения ему пришлось преодолеть сопротивление внутри страны, прежде всего со стороны церкви, которая не только выступала против, но и призывала к возобновлению "карабахского движения", что, по его словам, фактически означало возвращение к конфликту.

    Paşinyan: Cənubi Qafqaz ölkələri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmalıdır
    Pashinyan: South Caucasus countries must take care of their own security
