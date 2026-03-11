Rəhim Həsənov mübahisəli hakim qərarlarını şərh edib
Futbol
- 11 mart, 2026
- 19:25
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının XXIII və Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cavab oyunlarında qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
O, ümumilikdə 5 oyunda olan mübahisəli epizodu dəyərləndirib.
Mütəxəssis hakimlərin həmin vəziyyətlər zamanı düzgün qərarlar verdiyini bildirib.
