Фицо: Заседание кабминов Словакии и Украины намечено на 17 октября

Совместное заседание правительств Словакии и Украины состоится 17 октября, его предлагается провести в городе Михаловце на востоке республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого привел новостной портал Sme.

"Совместное заседание правительств Словакии и Украины состоится 17 октября", - сказал премьер.

По его словам, стороны уделят основное внимание реализации совместных проектов в различных областях.

Премьер уточнил, что ранее встреча планировалась на 20 октября на словацкой территории. Поэтому Фицо предлагает провести четвертое совместное заседание в городе, расположенном около границы с Украиной.