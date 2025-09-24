Фицо: Заседание кабминов Словакии и Украины намечено на 17 октября
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 18:47
Совместное заседание правительств Словакии и Украины состоится 17 октября, его предлагается провести в городе Михаловце на востоке республики.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого привел новостной портал Sme.
"Совместное заседание правительств Словакии и Украины состоится 17 октября", - сказал премьер.
По его словам, стороны уделят основное внимание реализации совместных проектов в различных областях.
Премьер уточнил, что ранее встреча планировалась на 20 октября на словацкой территории. Поэтому Фицо предлагает провести четвертое совместное заседание в городе, расположенном около границы с Украиной.
