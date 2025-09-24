Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 18:47
    Фицо: Заседание кабминов Словакии и Украины намечено на 17 октября

    Совместное заседание правительств Словакии и Украины состоится 17 октября, его предлагается провести в городе Михаловце на востоке республики.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого привел новостной портал Sme.

    "Совместное заседание правительств Словакии и Украины состоится 17 октября", - сказал премьер.

    По его словам, стороны уделят основное внимание реализации совместных проектов в различных областях.

    Премьер уточнил, что ранее встреча планировалась на 20 октября на словацкой территории. Поэтому Фицо предлагает провести четвертое совместное заседание в городе, расположенном около границы с Украиной.

