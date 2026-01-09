İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    "Üzeyir Hacıbəyli Mükafatı"nı 19 müəllim qazanıb

    İncəsənət
    • 09 yanvar, 2026
    • 11:54
    Üzeyir Hacıbəyli Mükafatını 19 müəllim qazanıb

    Azərbaycan professional musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 140 illiyi münasibətilə təsis edilmiş "Üzeyir Hacıbəyli Mükafatı"nın təqdim edilməsi ilə bağlı müsabiqə uğurla yekunlaşıb.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının birgə təsdiq etdiyi Reqlamentə əsasən müsabiqə iki mərhələdə təşkil olunub.

    Reqlamentin tələblərinə uyğun olaraq namizədlərin peşəkar fəaliyyəti, bilik və bacarıqları Ekspert Komissiyası tərəfindən qiymətləndirilib və yüksək göstəricilərə malik iştirakçılar müəyyənləşdirilib.

    Müsabiqəyə Bakı şəhəri və respublikanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən musiqi, incəsənət məktəb və mərkəzlərində çalışan ümumilikdə 66 müəllim namizəd qatılıb.

    Müsabiqənin I mərhələsinin nəticələrinə əsasən seçilmiş iştirakçılar II mərhələyə buraxılıb. Sonrakı mərhələdə Reqlamentə uyğun olaraq Komissiya üzvləri tərəfindən iştirakçıların açıq dərslərinin videoyazılarına baxış keçirilib və namizədlər peşəkar meyarlar əsasında qiymətləndirilib.

    Komissiyanın iclasındakı müzakirələrin yekununda 19 müəllim müsabiqənin qalibi elan edilib və onlar "Üzeyir Hacıbəyli Mükafatı"na layiq görülərək həm pul mükafatı, həm də diplomlarla təltif ediləcəklər.

    Qeyd edək ki, dahi Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi çərçivəsində keçirilən bu müsabiqə musiqi və incəsənət təhsili sahəsində çalışan müəllimlərin peşəkarlığının təşviqi, yaradıcı potensialının üzə çıxarılması və milli musiqi irsinin gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

    Mədəniyyət Nazirliyi Üzeyir Hacıbəyli mükafatı

    Son xəbərlər

    12:42

    Türkiyə Somalidə neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı məqsədilə qazma işlərinə başlayacaq

    Region
    12:41

    2026-cı ildə rəqəmsallaşma səviyyəsi üzrə diaqnostika və qiymətləndirmə aparılacaq qurumların siyahısı açıqlanıb

    İKT
    12:41

    Ağdərənin 4 kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:34

    Ginnesin Rekordlar Kitabına düşmüş ikiqat olimpiya çempionu vəfat edib

    Komanda
    12:26

    Azərbaycanda həbs edilən Tacikistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

    Hadisə
    12:25

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" ötən il 10 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    12:24
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları üçün maarifləndirmə tədbiri təşkil olunub

    Fərdi
    12:23

    Tokayev: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı gücləndirəcəyik

    Region
    12:13

    "Bakı–Xankəndi" Azərbaycan Velosiped Yarışının maskotu müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti