İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Finlandiyanın Baş naziri Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi elan edib

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 12:04
    Finlandiyanın Baş naziri Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi elan edib

    Finlandiya Ukrayna üçün yeni hərbi yardım paketi hazırlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Finlandiyanın Baş naziri Petteri Orpo Avropa İttifaqının sədri Antonio Koşta ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Biz artıq Ukraynaya 29 hərbi yardım çatdırmışıq və yeni paket hazırlayırıq. Bununla yanaşı, "istəklilər koalisiyası"nın fəal iştirakçısıyıq. Hesab edirəm ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın təcavüzünə qarşı öz gücünü nümayiş etdirib", - o qeyd edib.

    finlandiya Ukrayna Finlandiyanın baş naziri Antonio Koşta
    Премьер Финляндии анонсировал новый пакет военной помощи Украине

    Son xəbərlər

    12:30

    Azərbaycanda 2019-2024-cü il istehsalı olan taksilərin sayı 13 %-ə yaxın artıb

    İnfrastruktur
    12:26

    Gürcüstanda rekord valyuta ehtiyatı formalaşdırılıb

    Maliyyə
    12:25

    Bakıda mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb - RƏSMİ - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:20

    ABŞ biznesmenlərindən ibarət heyət Azərbaycanda bir sıra nazirlərlə görüş keçirəcək

    Xarici siyasət
    12:19

    Mahir Emreli: "Uğurlu nəticə ilə Azərbaycan xalqına İslandiyaya məğlubiyyəti unutdurmaq istəyirik"

    Futbol
    12:19

    Aİ-nin 19-cu sanksiyalar paketi Rusiyanın bir neçə bankını əhatə edə bilər

    Digər ölkələr
    12:16

    Qüdsdə törədilən terror hücumu nəticəsində 20-ə yaxın şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    12:16

    Rəşad Eyyubov: "Əsas məqsəd Azərbaycan futbolçularının psixologiyasını yüksəltməkdir"

    Futbol
    12:13
    Video

    Goranboyda yük avtomobilinin obyektə çırpılmasının ilkin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti