Finlandiyanın Baş naziri Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi elan edib
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 12:04
Finlandiya Ukrayna üçün yeni hərbi yardım paketi hazırlayır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Finlandiyanın Baş naziri Petteri Orpo Avropa İttifaqının sədri Antonio Koşta ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.
"Biz artıq Ukraynaya 29 hərbi yardım çatdırmışıq və yeni paket hazırlayırıq. Bununla yanaşı, "istəklilər koalisiyası"nın fəal iştirakçısıyıq. Hesab edirəm ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın təcavüzünə qarşı öz gücünü nümayiş etdirib", - o qeyd edib.
