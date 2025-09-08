Премьер Финляндии анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 11:47
Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с председателем Евросоюза Антониу Коштой.
"Мы уже осуществили 29 пакетов военной помощи для Украины, и готовим новый. Мы также активный участник "коалиции желающих" и мы очень гордимся своей ролью. Я считаю, что Евросоюз продемонстрировал свою силу по отношению к агрессии РФ. И если все страны Евросоюза хотят и дальше поддерживать Украину, тогда мы должны найти способы, чтобы продолжить это делать", - заявил он.
Последние новости
12:25
Азербайджан увеличил инвестиции в Грузию на 1%Финансы
12:24
Четыре человека стали жертвой террористической атаки в Иерусалиме - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:23
Казахстан примет госпрограмму для стимулирования контейнерных перевозокВ регионе
12:18
Токаев предложил создать однопалатный парламент в КазахстанеВ регионе
12:18
В Грузии арестованы 30 криминальных авторитетовВ регионе
12:16
Бинагадинское РУП возбудило дело по факту резонансного ДТП с падением грузовика с мостаПроисшествия
12:15
Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш отправлен в отставкуФутбол
12:11
Фото
Азербайджан участвует в 25-й Китайской международной выставке инвестиций и торговлиБизнес
12:05