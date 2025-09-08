ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Премьер Финляндии анонсировал новый пакет военной помощи Украине

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 11:47
    Премьер Финляндии анонсировал новый пакет военной помощи Украине

    Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с председателем Евросоюза Антониу Коштой. 

    "Мы уже осуществили 29 пакетов военной помощи для Украины, и готовим новый. Мы также активный участник "коалиции желающих" и мы очень гордимся своей ролью. Я считаю, что Евросоюз продемонстрировал свою силу по отношению к агрессии РФ. И если все страны Евросоюза хотят и дальше поддерживать Украину, тогда мы должны найти способы, чтобы продолжить это делать", - заявил он.

