Премьер Финляндии анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с председателем Евросоюза Антониу Коштой.

"Мы уже осуществили 29 пакетов военной помощи для Украины, и готовим новый. Мы также активный участник "коалиции желающих" и мы очень гордимся своей ролью. Я считаю, что Евросоюз продемонстрировал свою силу по отношению к агрессии РФ. И если все страны Евросоюза хотят и дальше поддерживать Украину, тогда мы должны найти способы, чтобы продолжить это делать", - заявил он.